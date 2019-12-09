Пожар в лагере "Виктория": подозреваемый экс-директор выйдет из СИЗО
Понедельник, 9 декабря 2019, 18:19
Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест Петросу Саркисяну экс-директору лагеря "Виктория", пожар в котором унес три детские жизни в 2017 году.
Источник: "Думская"
Детали: Адвокаты мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.
Суд внял аргументам защиты и удовлетворил ходатайство.
Напомним: Петроса Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 367 УК Украины — "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".
Предыстория:
- В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей.
- 18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.
- 28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".
- В апреле 2018 года воспитательницу "Виктории" Наталью Цокур (Янчук) приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
- Пострадавшими по делу суд признаны 78 человек.