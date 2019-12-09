Пожар в лагере "Виктория": подозреваемый экс-директор выйдет из СИЗО

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест Петросу Саркисяну экс-директору лагеря "Виктория", пожар в котором унес три детские жизни в 2017 году.

Источник: "Думская"

Детали: Адвокаты мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Суд внял аргументам защиты и удовлетворил ходатайство.

Напомним: Петроса Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 367 УК Украины — "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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