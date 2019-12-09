В Донецке открыли второй памятник Кобзону

В оккупированном Донецке открыли бюст покойному российскому певцу и политику Иосифу Кобзону.

Детали: Крым.Реалии

Детали: Церемонию посетил депутат российской Госдумы из аннексированного Крыма Андрей Козенко. Он зачитал послание вдовы певца Нинель: "шахтерский край был дорогим для Иосифа Давыдовича с детства".

Памятник поставили возле бюста убитому главарю незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александру Захарченко. В мероприятии принимал участие нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин.

В Донецке теперь два монумента Кобзону. Первый в честь 66-й годовщины певца открыли на площади возле Дворца молодежи "Юность".

РИА новости

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