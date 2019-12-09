Новости 9 декабря: саммит "нормандской четверки", WADA против России

В Париже начались переговоры лидеров в "нормандском формате", WADA запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира 4 года — новости, которые были актуальны 9 декабря.

О "нормандском саммите"

По состоянию на 18:20 по киевскому времени в Елисейском дворце завершились все двусторонние переговоры и начались четырехсторонние переговоры в "нормандской формате".

Французская сторона рассказала об изменении графика и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся. Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется в 22:00 по Киеву — лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

По прибытию в Елисейский дворец президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После Марона Зеленский провел двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В состав официальной делегации Украины вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

О решении WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось пять тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.

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