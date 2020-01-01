В Лондоне повредили картину Пикассо "Бюст женщины"

Посетитель лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".

Источник: BBC

Детали: Издание сообщает, что мужчину обвинили в уголовном правонарушении в связи с повреждением картины Пикассо стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов в галерее искусств Tate Modern в Лондоне

Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу до предварительного слушания, которое состоится 30 января.

Галерея не уточняет, какой именно урон понесла картина - сообщается только о том, что она была сорвана со стены.

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