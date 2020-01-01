В Лондоне повредили картину Пикассо "Бюст женщины"
Среда, 1 января 2020, 00:54
Посетитель лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Источник: BBC
Детали: Издание сообщает, что мужчину обвинили в уголовном правонарушении в связи с повреждением картины Пикассо стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов в галерее искусств Tate Modern в Лондоне
Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу до предварительного слушания, которое состоится 30 января.
Галерея не уточняет, какой именно урон понесла картина - сообщается только о том, что она была сорвана со стены.
Справка:
- Картину "Бюст женщины" Пикассо написал в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображено любовницу художника Дору Маар.