ФИФА может изменить положение в правилах игры в футбол — СМИ

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Среда, 1 января 2020, 03:40

Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда.

Источник: The Times

Детали: По информации источника, игрок команды, которая атакует, будет находиться в положении "вне игры" при наличии "видимого просвета" между ним и игроком защищающейся команды.

Издание предполагает, что согласно возможных изменений офсайд будет фиксироваться в случае, если игрок атаки будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты.

Сейчас офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, располагаются ближе к воротам соперника.

Если ФИФА примет решение изменить правило, она обратится в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за регулирование правил в футболе, с просьбой оценить возможность изменения трактовки и впоследствии внесении изменения в правила.

Темы: футбол ФИФА


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