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В Новый год на Донбассе не стреляли — ООС

Среда, 1 января 2020, 06:14
В Новый год на Донбассе не стреляли — ООС

С начала нового года российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".

Детали: 31 декабря противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрелы позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним:

Темы: ООСДонбассРосcиявойна
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