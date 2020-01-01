Главные новости вторника и ночи: ядерные ракеты КНДР, мировое соглашение Украины и "Газпрома"

118 просмотров
Среда, 1 января 2020, 08:00

КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет, Украина и "Газпром" заключили мировую по штрафу на 7,4 миллиарда долларов — новости, которые были актуальны 31 декабря.

Про оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Про деньги

Украина и "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 млрд долларов по штрафу АМКУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Темы: газ КНДР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лукашенко договорился с РФ о поставках нефти, но ищет альтернативу 31 декабря 2019, 19:05
У Порошенко возмутились контракту с РФ: За счет Украины спасли Россию 31 декабря 2019, 18:25
Нафтогаз не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ – Коболев 31 декабря 2019, 17:42
Все новости
Главные новости
КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT
Поздравление Зеленского: В паспорте нет строки патриот, малоросс или ватник. Мы все – украинцы
Украинские позиции обстреляли из БТР под Зайцевым
Новый обмен может состояться зимой 2020 года – спикер Зеленского
Все новости
итоги

О чем стоит спросить себя на пороге Нового года

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів