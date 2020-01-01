Главные новости вторника и ночи: ядерные ракеты КНДР, мировое соглашение Украины и "Газпрома"

КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет, Украина и "Газпром" заключили мировую по штрафу на 7,4 миллиарда долларов — новости, которые были актуальны 31 декабря.

Про оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.

Про деньги

Украина и "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 млрд долларов по штрафу АМКУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.