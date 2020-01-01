Главные новости вторника и ночи: ядерные ракеты КНДР, мировое соглашение Украины и "Газпрома"
КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет, Украина и "Газпром" заключили мировую по штрафу на 7,4 миллиарда долларов — новости, которые были актуальны 31 декабря.
Про оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.
Ким Чен Ын также заявил, что "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем новой стратегического оружия.
Про деньги
Украина и "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 млрд долларов по штрафу АМКУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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