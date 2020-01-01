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Обличителям коррупции теперь будут платить

Среда, 1 января 2020, 11:21
Обличителям коррупции теперь будут платить

Изменения в закон "О предупреждении коррупции" по обличителей коррупции вступили в силу.

Источник: Укринформ

Детали: Согласно закону, вносятся изменения относительно определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты, обеспечение условий для раскрытия информации о коррупции.

Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума.

Размер вознаграждения обличителям коррупции должен составлять 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения устанавливаться после вынесения обвинительного приговора суда и не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

Источниками поступления средств для реализации закона предлагается определить средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.) по решениям судов, принятыми по делам о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности обличителей и выплаты компенсаций обличителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов в связи с тем, что благодаря эффективному законодательному регулированию деятельности обличителей коррупции ожидается уменьшение количества коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Сообщать о коррупционных преступлениях можно через СМИ, общественные объединения и профессиональные союзы.

НАБУ и НАПК обязаны создать защищены анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), по которым обличитель может осуществить сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность.

Анонимные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях подлежат проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию невозможно, видповиднbq орган продлить срок рассмотрения сообщения до 30 дней.

Для защиты прав и представительства своих интересов обличитель может пользоваться всеми видами правовой помощи, предусмотренной законом "О бесплатной правовой помощи" или привлечь адвоката самостоятельно.

Темы: коррупциязаконодательствоНАПК
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