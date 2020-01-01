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Албания начала председательство в ОБСЕ: Украина среди главных приоритетов

Среда, 1 января 2020, 11:39
Албания начала председательство в ОБСЕ: Украина среди главных приоритетов

Албания 1 января начала годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одним из основных приоритетов которого будет "кризис в и наволо Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте ОБСЕ.

"Вступление в должность председателя ОБСЕ является поистине историческим моментом для Албании: из страны, которая находилась под жестоким коммунистическим режимом, мы стали одним из тех, кому выпала честь возглавить эту организацию. Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации",-заявил сегодня премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама, вступая в должность действующего председателя ОБСЕ.

По его словам, председательство в организации в 2020 году основывается надосягенні трех важных целей: сосредоточение внимания на основах путем совместного добросовестного выполнения всеобъемлющего комплекса политических обязательств; достижение изменений на местах путем предотвращения эскалации конфликтов, мониторинга выборов, поддержки реформ и улучшения безопасности и процветания граждан; продолжение укрепления диалога, вдохновенного 30-й годовщиной Парижской хартии.

Приоритеты албанского главы охватывают все три аспекта всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. Рама выделил некоторые ключевые вопросы, которые будут включены в повестку дня.

Кризис в Украине и вокруг нее остается насущной проблемой безопасности в Европе", - сказал Рама.

Стоит отметить, что в 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании.

 "Усилия по урегулированию конфликтов будут находиться в центре повестки дня албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить человеческие жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро разворачиваться в районах конфликтов, но и иногда может делать это там, где никто другой не может" –заявил он.

"Женщины по-прежнему больше всего страдают от нестабильности и конфликтов. Они также несправедливо исключены из мирных переговоров. Именно поэтому мы сосредоточим свое внимание на борьбе с насилием в отношении женщин, так и на повышение роли женщин в обеспечении мира и безопасности",-подчеркнул новый действующий председатель.

Опираясь на импульс, созданный предыдущими головуваннями, отметил Рама, Албания будет укреплять работу ОБСЕ по борьбе с коррупцией.

"Поскольку ОБСЕ широко признана мировым лидером в борьбе с торговлей людьми, в 2020 году мы продолжим поддерживать деятельность ОБСЕ в этой области"- сказал Эди Рама

"Мы должны активизировать наши усилия по борьбе с дискриминацией и поощрению прав человека и основных свобод", – добавил он.

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама представит приоритеты Албании Постоянном совете ОБСЕ 9 января в Вене. 

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Темы: ОБСЕАлбанияУкраина
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