Главный раввин Польши ответил Путину на "антисемитскую свинью"

Обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме являются безответственными.

Источник: совместное заявление главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, опубликованное в газете Rzech Pospolita, пишет Радио Свобода

Детали: В своем заявлении Шудрих и Колодзейска-Полтын отмечают, что обвинения Путина строились на "единственном предложении, вырванном из контекста".

Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

Также в совместном заявлении отмечается, что Германия "не скрывает правды о Второй мировой войне".

Дословно: "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - заявили авторы обращения.

Напомним,