Главный раввин Польши ответил Путину на "антисемитскую свинью"
Обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме являются безответственными.
Источник: совместное заявление главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, опубликованное в газете Rzech Pospolita, пишет Радио Свобода
Детали: В своем заявлении Шудрих и Колодзейска-Полтын отмечают, что обвинения Путина строились на "единственном предложении, вырванном из контекста".
Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.
Также в совместном заявлении отмечается, что Германия "не скрывает правды о Второй мировой войне".
Дословно: "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - заявили авторы обращения.
Напомним,
- 19 декабря президент Росси Владимир Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
- Позже Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.
- Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на заявления Путина заявил, что президент РФ неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.