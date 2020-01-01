Главный раввин Польши ответил Путину на "антисемитскую свинью"

1518 просмотров
Среда, 1 января 2020, 15:49

Обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина  в адрес посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского в антисемитизме являются безответственными.

Источник: совместное заявление главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, опубликованное в газете Rzech Pospolita, пишет Радио Свобода

Детали: В своем заявлении Шудрих и Колодзейска-Полтын отмечают, что обвинения Путина строились на "единственном предложении, вырванном из контекста".

Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

Также в совместном заявлении отмечается, что Германия "не скрывает правды о Второй мировой войне".

Дословно: "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - заявили авторы обращения. 

Напомним, 

  • 19 декабря президент Росси Владимир Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
  • Позже Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского,  который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.
  • Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на заявления Путина заявил, что президент РФ неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. 

Темы: Путин Росcия Польша евреи


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-посол Польши в Украине говорит, что Путин "оживил" Сталина 31 декабря 2019, 22:01
Германия ответила Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу 31 декабря 2019, 17:28
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках 31 декабря 2019, 12:11
Все новости
Главные новости
В Украине начали действовать новые цены на газ
Гончарук рассказал, что и как заработает в новом году
Оператор ГТС: Созданы все условия для непрерывного транзита в ЕС с 1 января
КНДР отказалась от моратория на запуск ядерных ракет — NYT
Все новости
Любовь

Вот как должна выглядеть любовь в старости

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

безопасность

Новогодние праздники: 12 правил безопасности от спасателей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів