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Перед маршем националистов в Киеве усилили меры безопасности

Среда, 1 января 2020, 16:40
Марш ко дню рождения Бандеры 2019 года
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве в среду вечером состоится факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры, правоохранители усилили меры безопасности в центре города.

Источник: полиция Киева

Дословно: "За порядком во время запланированной шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В соответствии с ранее поданной заявки сегодня в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции".

Детали: Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Вместе с тем, как сообщается на странице мероприятия, традиционное факельное шествие ко дню рождения Бандеры начнется в 18:00 в парке Тараса Шевченко.

Украинская правда
Темы: Киевакцииполициянационалисты
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