"Новогодние" пожары: замыкание гирлянды, взрыв салюта, петарды на балконе

В новогоднюю ночь в Украине произошел ряд пожаров, вызванных нарушением правил безопасности при пользовании электрогирляндами и пиротехникой.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 31 декабря в 23:15 в Службу спасения "101" г. Херсона поступила информация о том, что горит балкон и жилая комната квартиры на 8 этаже многоэтажки по ул. 28-й Армии.

По прибытию спасатели увидели, что пламя уже перекинулось на балкон 9-го этажа. Локализовали возгорание в 23:38 и полностью ликвидировали в 01:15. Площадь пожара двух балконов составила 30 кв. м. Из жильцов многоквартирного дома никто не пострадал. Хозяев квартиры с 8-го этажа на тот момент не было дома.

Предполагаемая причина возгорания – случайное попадание пиротехнического изделия.

ГСЧС в Херсонской области

1 января в 07:05 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Краснодарской, 171Е в Немышлянском районе Харькова. Из него стало известно о возгорании в квартире на шестом этаже.

По прибытию спасатели установили, что из окна указанной квартиры идет плотный дым, а на ее балконе находится подросток, который нуждается в помощи. Спасатели спасли 14-летнего парня с помощью пожарной автолестницы.

ГСЧС в Харьковской области

Представители газодымозащитной службы пошли в разведку и в задымленной квартире нашли мать спасенного мальчика. 44-летняя женщина наглоталась дыма и уже едва держалась на ногах. Бойцы ГСЧС эвакуировали ее на свежий воздух и передали медикам скорой медицинской помощи. Мать с ребенком с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

По завершению разведки было установлено, что пожар происходил на кухне. Там горела новогодняя елка, кухонная мебель и домашние вещи на площади 5 кв.м. Огонь локализован двумя пожарными стволами в 07:55. Полностью его погасили в 8:21.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание новогодней гирлянды.

Кроме того, 1 января по реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области.

"Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе человек зажег салют, от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Также 31 декабря в 16:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре в доме культуры площадью 200 м кв. в с. Троица Радеховского района Львовской области.

По прибытию спасатели увидели, что все здание было в огне, из-за плотного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар удалось локализовать в 17:23 и полностью ликвидировать в 18:10. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 200 кв м.

На месте пожара никто не пострадал, причины устанавливаются.

1 января в 2:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улицам Европейская в городе Бердянск.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из квартир на балконе девятого этажа горит пластиковая обшивка балкона, на общей площади 1 кв.м. В 2:24 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 2:28 - полностью ликвидировали.

Похожий случай произошел ранее в городе Запорожье по улице Михайлова в Днепровском районе, в 00:30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома на площади 2 м. кв. Ликвидировано владельцем квартиры до прибытия подразделения ГСЧС.

"Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петард, которые попали на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.

В целом 31 декабря в Украине возникло 105 пожаров в жилом секторе, на которых погибло 12 граждан и травмировались еще 4 человека.