На Новый год на Донбассе ранен украинский военный

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Среда, 1 января 2020, 18:46

С начала суток в среду вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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