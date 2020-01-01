На Новый год на Донбассе ранен украинский военный
Среда, 1 января 2020, 17:46
С начала суток в среду вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".
Украинская правда