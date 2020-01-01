На Новый год на Донбассе ранен украинский военный

С начала суток в среду вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".