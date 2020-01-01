Подозреваемый в убийстве Шеремета сравнил дело с Сенцовым и ФСБ
Один из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что обвинения волонтеров в этом деле сфабрикованы и ничем не отличаются от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые фабриковало российское ФСБ.
Источник: страницы Free Riff и Free_Dr_Yulia_Kuzmenko в Facebook
Детали: Антоненко, который находится в изоляторе временного содержания, 1 января передал обращение к президенту, министру внутренних дел и генпрокурору из-за решетки.
Дословно Антоненко: "Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения в отношении нас. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?
Это что, сознательное уничтожение украинских патриотов, которые прилагают все усилия к победе нашей страны, фабрикуя на них уголовные дела, к которым они не причастны?
Чем ваши действия отличаются от действий российских оккупантов на Донбассе и в Крыму? Чем ваши действия отличаются от действий ФСБ РФ? Чем это лживое, вымышленное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали рос.ФСБ? Ответ: ничем! Это позор вам, как министру, генпрокурору и президенту!"
Детали: Вместе с тем, адвокат другой подозреваемой по делу Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко, 31 декабря опубликовал заявление о том, что дело пытаются превратить "в поле битвы для двух враждующих политических лагерей".
Прямая речь Добоша: "Поэтому мы воспринимаем настороженно создание любых структур, на которые влияют политики. В частности, это касается и Комитета по соблюдению верховенства права в деле Шеремета.
Мы благодарим за поддержку всем неравнодушным украинцам, в том числе представителям гражданского общества и политикам. В то же время, мировая юридическая практика говорит о том, что от имени обвиняемых могут говорить только их защитники. Поэтому спекуляции на деле со стороны политиков могут ставить под угрозу его объективность".
Детали: 31 декабря вечером под стенами ИВС, где содержатся Антоненко и Кузьменко, состоялась акция в их поддержку.
В частности, участники жгли файеры и выкрикивали "Свободу патриотам!".
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. Подозрение в деле убийства Шеремета им не объявляли.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.