Дело Шеремета: Обвиняемый Riffmaster проводит параллели с Сенцовым и ФСБ

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Среда, 1 января 2020, 20:17

Один из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что обвинения волонтеров в этом деле сфабрикованы и ничем не отличаются от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые фабриковало российское ФСБ.

Источник: страницы Free Riff и Free_Dr_Yulia_Kuzmenko в Facebook

Детали: Антоненко, который находится в изоляторе временного содержания, 1 января передал обращение к президенту, министру внутренних дел и генпрокурору из-за решетки.

Дословно Антоненко: "Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения в отношении нас. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ?

Это что, сознательное уничтожение украинских патриотов, которые прилагают все усилия к победе нашей страны, фабрикуя на них уголовные дела, к которым они не причастны?

Чем ваши действия отличаются от действий российских оккупантов на Донбассе и в Крыму? Чем ваши действия отличаются от действий ФСБ РФ? Чем это лживое, вымышленное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали рос.ФСБ? Ответ: ничем! Это позор вам, как министру, генпрокурору и президенту!"

Детали: Вместе с тем, адвокат другой обвиняемой по делу Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко, 31 декабря опубликовал заявление о том, что дело пытаются превратить "в поле битвы для двух враждующих политических лагерей".

Прямая речь Добоша: "Поэтому мы воспринимаем настороженно создание любых структур, на которые влияют политики. В частности, это касается и Комитета по соблюдению верховенства права в деле Шеремета.

Мы благодарим за поддержку всем неравнодушным украинцам, в том числе представителям гражданского общества и политикам. В то же время, мировая юридическая практика говорит о том, что от имени обвиняемых могут говорить только их защитники. Поэтому спекуляции на деле со стороны политиков могут ставить под угрозу его объективность".

Детали: 31 декабря вечером под стенами ИВС, где содержатся Антоненко и Кузьменко, состоялась акция в их поддержку.

В частности, участники жгли файеры и выкрикивали "Свободу патриотам!".

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета акции


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