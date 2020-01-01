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В ближайшие дни без осадков, на Рождество будет мороз – синоптик

Среда, 1 января 2020, 22:34
В ближайшие дни без осадков, на Рождество будет мороз – синоптик

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без осадков и сильного ветра, а на выходных пройдут мокрый снег и дождь.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

 

Дословно Диденко: "2-го января в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза, днем ​​поднимется до вялых "плюсов". Ветер стихнет. То есть, можно будет погулять и подышать свежим воздухом.

3 января существенные изменения маловероятны, а вот 4-5 января в Украине станет больше осадков, пройдут мокрый снег и дождь.

6 января, в Сочельник и на Рождество осадки прекратятся, лишь 7 января на Востоке пройдет снег. Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов".

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: погода
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