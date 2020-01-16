На месте прорыва трубопровода в Киеве разрешили движение автотранспорта

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Четверг, 16 января 2020, 02:46

На улице Антоновича в Киеве, где вечером 13 января прорвало теплосеть, ликвидировали повреждения и разрешили движение автотранспорта.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Коммунальная корпорация" Киевавтодор "привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Сейчас транспортное движение по улице восстановлен".

Детали: Кроме того, 15 января также специалисты заполнили системы теплоносителем и провели переключение клиентов этого района в постоянный источник питания ТЭЦ-5.

Что предшествовало: В Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой – затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.

Украинская правда
Темы: Киев


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