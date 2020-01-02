В Гонконге задержали около 400 протестующих

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Четверг, 2 января 2020, 00:25

Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста.

Источник: South China Morning Post

Детали: Полиция заявив о менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия.

Тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре и скандировали "отсчет" до Нового года: "Десять, девять, освободи Гонконг, начни революцию сейчас!"

В районе Вонкок, сразу после полуночи, участники протеста подожгли баррикады. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители также использовали водяную пушку для разгона демонстрантов.

Протестующие еще днем ходили по городу с плакатами, призывающими продолжать демонстрации против властей в 2020 году.

 

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.
  • Глава территории Керри Лем 23 октября выполнила свое обещание отозвать поправку, однако протесты это не остановило.
  • Протестующие выдвинули пять требований: независимое расследование действий полиции, освобождение задержанных, отказ от определения протестов как "бунта", отставка Керри Лем, избрание парламента и лидера региона путем всеобщего избирательного права.

Украинская правда
Темы: Китай полиция


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