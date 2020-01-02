В Гонконге задержали около 400 протестующих

Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста.

Источник: South China Morning Post

Детали: Полиция заявив о менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия.

Тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре и скандировали "отсчет" до Нового года: "Десять, девять, освободи Гонконг, начни революцию сейчас!"

В районе Вонкок, сразу после полуночи, участники протеста подожгли баррикады. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители также использовали водяную пушку для разгона демонстрантов.

Протестующие еще днем ходили по городу с плакатами, призывающими продолжать демонстрации против властей в 2020 году.

Напомним: