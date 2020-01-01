В Гонконге задержали около 400 протестующих
Среда, 1 января 2020, 23:25
Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста.
Источник: South China Morning Post
Детали: Полиция заявив о менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия.
Тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре и скандировали "отсчет" до Нового года: "Десять, девять, освободи Гонконг, начни революцию сейчас!"
В районе Вонкок, сразу после полуночи, участники протеста подожгли баррикады. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители также использовали водяную пушку для разгона демонстрантов.
Протестующие еще днем ходили по городу с плакатами, призывающими продолжать демонстрации против властей в 2020 году.
Напомним:
- Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.
- Глава территории Керри Лем 23 октября выполнила свое обещание отозвать поправку, однако протесты это не остановило.
- Протестующие выдвинули пять требований: независимое расследование действий полиции, освобождение задержанных, отказ от определения протестов как "бунта", отставка Керри Лем, избрание парламента и лидера региона путем всеобщего избирательного права.
Украинская правда