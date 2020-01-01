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Протестующие в Багдаде свернули палатки и покинули посольство США

Среда, 1 января 2020, 23:43
Протестующие в Багдаде свернули палатки и покинули посольство США

Участники атаки на посольство США вышли из периметра американского посольства в Багдаде.

Источник: Reuters со ссылкой на иракских военных.

Дословно: "Все протестующие вышли, палатки разобрали и другие формы демонстрации, сопровождавшие эти протесты закончились, и иракские силы безопасности имеют доступ в посольство".

Что произошло ранее: Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Темы: СШАИрак
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