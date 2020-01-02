Протестующие в Багдаде свернули палатки и покинули посольство США

350 просмотров
Четверг, 2 января 2020, 00:43

Участники атаки на посольство США вышли из периметра американского посольства в Багдаде.

Источник: Reuters со ссылкой на иракских военных.

Дословно: "Все протестующие вышли, палатки разобрали и другие формы демонстрации, сопровождавшие эти протесты закончились, и иракские силы безопасности имеют доступ в посольство".

Что произошло ранее: Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Темы: США Ирак


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помпео отложил поездку в Украину 1 января 2020, 20:39
США направили в Ирак 750 военных 1 января 2020, 06:55
Посол США в Ираке эвакуирован после штурма дипмиссии 31 декабря 2019, 22:50
Все новости
Главные новости
Помпео отложил поездку в Украину
Тысячи националистов устроили в Киеве факельное шествие
Официально: От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему
Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: подозреваемым обновили меру пресечения
Все новости
семья

Хорошо, бабушка и дедушка, балуйте моих детей. Я не против – опыт

еда

2 причины, по которым оливье должно исчезнуть с вашего новогоднего стола

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів