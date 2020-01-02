Папа Римский призвал "сойти с пьедесталов гордости"
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Четверг, 2 января 2020, 03:22
В начале года папа Римский Франциск заявил о важности мира на планете и осознание за это ответственности.
Источник: "Радио Свобода"
Дословно: "Именно поэтому Святой Папа Павел VI захотел посвятить первый день года мировые: молитве, осознании ответственности за мир. На этот 2020 послания следующее: мир - это путь надежды, путь, которым поступаем через диалог, примирение и экологическое обращение "
Детали: Он призвал "сойти с пьедесталов гордости" и просить "благословение Пресвятой Богородицы".
"Тогда год, который начинается, будет путем надежды и мира, не на словах, но через ежедневные жесты диалога, примирения и забота о созданном мир".
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