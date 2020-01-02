Празднование Нового года в Италии: один погиб и более 200 ранены

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Четверг, 2 января 2020, 08:33

В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, 204 получили ранения.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным МВД Италии, основной причиной травм стали петарды.

11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Случай гибели человека произошел в области Марке. Мужчина упал с обрыва, когда пытался спуститься ниже, чтобы потушить пожар, вызванный праздничной пиротехникой.

Отмечается, что это самые тяжелые "потери" за новогоднюю ночь в стране за последние шесть лет.

Темы: Италия празднования жертвы


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