Празднование Нового года в Италии: один погиб и более 200 ранены
Четверг, 2 января 2020, 07:33
В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, 204 получили ранения.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: По данным МВД Италии, основной причиной травм стали петарды.
11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Случай гибели человека произошел в области Марке. Мужчина упал с обрыва, когда пытался спуститься ниже, чтобы потушить пожар, вызванный праздничной пиротехникой.
Отмечается, что это самые тяжелые "потери" за новогоднюю ночь в стране за последние шесть лет.