Из-за аномального тепла метеорологическая зима в Киев еще не пришла
Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: В этом году декабрь оказался в столице самым теплым в XXI веке и войдет в летопись погоды с максимальной температурой, которая впервые превысила +15° С
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура декабря в Киеве составляла + 2,7° С, что на 5,0° С выше климатической нормы.
В декабре было 9 температурных рекордов. Отмечается, что однако рекорд 1960 не был превышен. Тогда было на 0,1° С теплее.
Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,0° С, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +15,2 градусов, что стало рекордным для декабря за 139 лет наблюдений.
Осадков в Киеве за месяц выпало 33 мм, что составило 64% климатической нормы.
Всего в 2019 году теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С и он стал самым теплым за весь период наблюдений.
В течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.
Холоднее было 9 января – 14,4°С мороза, жарче всего – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0° С.
Напомним: Метеорологи отметили, что 2019 осадков выпало лишь три четверти нормы, что сказалось на реках и уровне воды в озерах. Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для водосберегательных мер.