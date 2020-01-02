Из-за аномального тепла метеорологическая зима в Киев еще не пришла

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: В этом году декабрь оказался в столице самым теплым в XXI веке и войдет в летопись погоды с максимальной температурой, которая впервые превысила +15° С

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура декабря в Киеве составляла + 2,7° С, что на 5,0° С выше климатической нормы.

В декабре было 9 температурных рекордов. Отмечается, что однако рекорд 1960 не был превышен. Тогда было на 0,1° С теплее.

Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,0° С, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +15,2 градусов, что стало рекордным для декабря за 139 лет наблюдений.

Осадков в Киеве за месяц выпало 33 мм, что составило 64% ​​климатической нормы.

Всего в 2019 году теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С и он стал самым теплым за весь период наблюдений.

В течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Холоднее было 9 января – 14,4°С мороза, жарче всего – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0° С.

Напомним: Метеорологи отметили, что 2019 осадков выпало лишь три четверти нормы, что сказалось на реках и уровне воды в озерах. Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для водосберегательных мер.