Депутат угрожал пистолетом полицейским на Николаевщине

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Четверг, 2 января 2020, 14:41
Иллюстративное фото

Правоохранители объявили подозрение депутату Николаевского областного совета за угрозу пистолетом патрульным полицейским.

Источник: Нацполиция, НикВести

Дословно: "2 января, за подписью и.о. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения".

Детали: Инцидент произошел 24 декабря около 1:25. Экипаж патрульных полицейских в Березанском районе остановил автомобиль Toyota. Водитель нарушил правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу.

Когда полицейские подошли к авто, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского спрятать оружие и предоставить документы, руководитель резко начал движение, пытаясь скрыться.

Полицейские бросились догонять водителя, опередили его автомобиль и заблокировали. Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке" и ч. 2 ст. 122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения" КоАП.

За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данным местных СМИ речь идет о депутате от "Оппозиционного блока" Вадиме Олабине.

Темы: Николаевская область полиция


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