Пожар вспыхнул на полигоне "Широкий лан": пострадал военный

Военнослужащий пострадал в результате пожара в палаточном городке на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное".

Детали: Пожар вспыхнул около 5:30 31 декабря.

По данному факту проводится служебное расследование.

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