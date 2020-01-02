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Пожар вспыхнул на полигоне "Широкий лан": пострадал военный

Четверг, 2 января 2020, 13:59
Пожар вспыхнул на полигоне Широкий лан: пострадал военный

Военнослужащий пострадал в результате пожара в палаточном городке на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное".

Детали: Пожар вспыхнул около 5:30 31 декабря.  

По данному факту проводится служебное расследование.

Предыстория: 

  • 13 марта 2018 года на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и 7 получили ожоги. 

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Темы: пожарВооруженные силы
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