На пограничников набросился должник-алиментщик, которого не пустили на рейс
В аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы не пустили мужчину на рейс в Дубай из-за неуплаты алиментов.
Источник: ГПСУ
Детали: Инцидент произошел 1 января. На паспортном контроле инспектор зафиксировал срабатывание базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины.
36-летнего украинца правоохранители пригласили в служебное помещение, где сообщили об отказе в пропуске через государственную границу. Мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на охранников границы. Пограничники локализовали действия нарушителя.
Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.
Дополнительно: В ГПСУ отмечают, что в базах данных сейчас находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.
Пограничники советуют гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде.
История вопроса:
- 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который приняла Верховная Рада.
- Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.
- Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.
- Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.