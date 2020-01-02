На пограничников набросился должник-алиментщик, которого не пустили на рейс

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы не пустили мужчину на рейс в Дубай из-за неуплаты алиментов.

Источник: ГПСУ

Детали: Инцидент произошел 1 января. На паспортном контроле инспектор зафиксировал срабатывание базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины.

36-летнего украинца правоохранители пригласили в служебное помещение, где сообщили об отказе в пропуске через государственную границу. Мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на охранников границы. Пограничники локализовали действия нарушителя.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.

Дополнительно: В ГПСУ отмечают, что в базах данных сейчас находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Пограничники советуют гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде.

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