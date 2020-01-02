Пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии – нардеп СН

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова считает, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.

Источник: Третьякова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь.



Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!".



Детали: По словам Третьяковой, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и "пенсионных фондов" группировок "ЛНР" и "ДНР" не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной. Глава комитета по соцполитике убеждена, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против России и таким образом они ее "экономически разоряют".

Напомним: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил мнение, что вопрос выплаты пенсий на оккупированной территории Донбасса может быть решен только в контексте ее деоккупации.