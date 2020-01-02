Мужчина пришел в гости и бросил гранату во двор

1 января местный житель Авдеевки бросил гранату во двор знакомого.

Источник: пресс-служба полиции Донетчины

Дословно: "Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома ни был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина (хозяин дома)".

Детали: Раненого госпитализировали. Злоумышленника задержали уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.