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Мужчина пришел в гости и бросил гранату во двор

Четверг, 2 января 2020, 16:55
Мужчина пришел в гости и бросил гранату во двор

1 января местный житель Авдеевки бросил гранату во двор знакомого.

Источник: пресс-служба полиции Донетчины

Дословно: "Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома ни был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина (хозяин дома)".

Детали: Раненого госпитализировали. Злоумышленника задержали уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Донбасскриминал
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