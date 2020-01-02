Мужчина пришел в гости и бросил гранату во двор

5343 просмотра
Четверг, 2 января 2020, 17:55

1 января местный житель Авдеевки бросил гранату во двор знакомого.

Источник: пресс-служба полиции Донетчины

Дословно: "Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома ни был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина (хозяин дома)".

Детали: Раненого госпитализировали. Злоумышленника задержали уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Донбасс криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оккупанты 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе 2 января 2020, 18:10
В России заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям Донбасса 2 января 2020, 13:48
Потери боевиков в прошлом году превысили 1,5 тысячи человек – разведка 2 января 2020, 12:25
Все новости
Главные новости
В центре Киева проводят следственный эксперимент по делу Шеремета
В ГБР назначили руководителя расследования "дел Майдана"
По делу Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко – адвокат
Послы Польши и Израиля осудили чествование Украиной ряда деятелей
Все новости
Любовь

Вот как должна выглядеть любовь в старости

ted

10 лучших выступлений TED за 2019 год

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів