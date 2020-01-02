Оккупанты 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе
Четверг, 2 января 2020, 17:10
В течение нынешних суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил
Детали: Противник обстрелял позиции подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и рядом с Орехово.
Сообщается, что 2 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуацию на участках разведения сил и средств называют стабильной.
Украинская правда