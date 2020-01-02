Оккупанты 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе

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Четверг, 2 января 2020, 18:10

В течение нынешних суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Детали: Противник обстрелял позиции подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и рядом с Орехово.

Сообщается, что 2 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуацию на участках разведения сил и средств называют стабильной.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс


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