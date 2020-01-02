В ГБР заявили, что новая директорка сама решает, когда и как выбирать себе заместителей

В Государственном бюро расследований заявляют, что из-за внесения изменений в закон о ГБР, его директор теперь самостоятельно утверждает положение о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований".

Детали: В Бюро заявили, что предыдущий порядок проведения конкурса, утвержденный Кабмином в 2017 году утратил силу как таковой, который не согласуется с действующей редакцией Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

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