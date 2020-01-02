В ГБР заявили, что новая директорка сама решает, когда и как выбирать себе заместителей

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Четверг, 2 января 2020, 20:27

В Государственном бюро расследований заявляют, что из-за внесения изменений в закон о ГБР, его директор теперь самостоятельно утверждает положение о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований".

Детали: В Бюро заявили, что предыдущий порядок проведения конкурса, утвержденный Кабмином в 2017 году утратил силу как таковой, который не согласуется с действующей редакцией Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

Предыстория:

  • 30 января стало известно, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора. Подать документы нужно до 3 января.
  • В партии "Голос" заявили, что это нарушение, поскольку согласно порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа", председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Темы: ГБР


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