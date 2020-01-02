Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук записал стихотворение в ответ на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, в котором тот призвал к объединению, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.
Источник: Вакарчук в Twitter
Детали: На платформе Soundcloud в аккаунте партии "Голос" 2 января появилась аудиозапись стихотворения, которого зачитывает Вакарчук. Его лейтмотивом звучит "разница есть". Между победой и поражением, между людьми и овцами, государством и колхозом. В пресс-службе "Голоса" отметили Украинской правде, что автором стиха является сам Вакарчук.
Прямая речь:
"Для мене справді є різниця, де.
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали.
Яка різниця: сало чи попкорн.
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
Потрібно врешті-решт нагодувати.
Я згоден з цим. Але навіщо всім
Солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум – поразки?
Для мене справді є різниця, де.
І хто і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.
Что предшествовало: В новогоднем поздравлении шестой президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. "Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен?", – сказал в частности Зеленский.
В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение и флешмобы с условным слоганом #дляменяестьразница.