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1 января на пожарах погибли 15 украинцев

Четверг, 2 января 2020, 20:24

1 января в Украине на пожарах погибли 15 граждан.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Ужасным известием начинается новое десятилетие в Украине: 15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести".

Детали: Отмечается, что количество пожаров в жилом секторе 1 января выросло почти в два раза – 138 случаев. Основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан и пренебрежение противопожарными нормами.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпожар
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