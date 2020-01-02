На Рождество в Украине ожидаются морозы
Четверг, 2 января 2020, 20:57
В Украине 6-7 января ожидается морозная погода.
Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: На Рождество, 6-7 января, в Украине будет без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января местами с дождем.
Ожидается температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем 4-9° мороза), на юге и востоке страны ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза.
В Киеве и Киевской области 6-7 января без осадков. Температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января по 9° мороза.