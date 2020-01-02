На Рождество в Украине ожидаются морозы

В Украине 6-7 января ожидается морозная погода.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На Рождество, 6-7 января, в Украине будет без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января местами с дождем.

Ожидается температура ночью и днем ​​1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​4-9° мороза), на юге и востоке страны ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 6-7 января без осадков. Температура ночью и днем ​​1-6° мороза, ночью 7 января по 9° мороза.