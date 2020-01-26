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Воскресенье, 26 января 2020, 11:05

Соединенные Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана для ведения переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Нет, спасибо!", - написал Трамп, продублировав твит на фарси. 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил в воскресенье, опубликовав отрывок из интервью Der Spiegel, опубликованному в пятницу, где он сказал, что Иран все еще открыт для переговоров с Америкой в случае отмены санкций.

"Дональду Трампу лучше основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках Fox News или его переводчиках на фарси", - написал Зариф. 

Темы: санкцииИранСШАТрамп
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