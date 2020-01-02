Трамп предостерег Эрдогана по военному вмешательству в североафриканскую страну
Четверг, 2 января 2020, 23:45
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Источник: DW со ссылкой на Пресс-служба Белого дома
Дословно: "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких войск в Ливию. Об этом Трамп сказал во время проведенной в четверг, 2 января, телефонного разговора с турецким лидером ".
Детали: Отмечается, что, по мнению Трампа, иностранное вмешательство в конфликт в Ливии может только осложнить ситуацию в этой североафриканской стране.
Напомним:
- Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.