Трамп предостерег Эрдогана по военному вмешательству в североафриканскую страну

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Пятница, 3 января 2020, 00:45

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Источник: DW со ссылкой на Пресс-служба Белого дома

Дословно: "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких войск в Ливию. Об этом Трамп сказал во время проведенной в четверг, 2 января, телефонного разговора с турецким лидером ".

Детали: Отмечается, что, по мнению Трампа, иностранное вмешательство в конфликт в Ливии может только осложнить ситуацию в этой североафриканской стране.

Напомним:

  • Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.

Темы: США Турция Трамп


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