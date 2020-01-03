Трамп предостерег Эрдогана по военному вмешательству в североафриканскую страну

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Источник: DW со ссылкой на Пресс-служба Белого дома

Дословно: "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких войск в Ливию. Об этом Трамп сказал во время проведенной в четверг, 2 января, телефонного разговора с турецким лидером ".

Детали: Отмечается, что, по мнению Трампа, иностранное вмешательство в конфликт в Ливии может только осложнить ситуацию в этой североафриканской стране.

Напомним: