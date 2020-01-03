В Норвегии зафиксировали температурный рекорд

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Пятница, 3 января 2020, 03:56

В деревне на севере Норвегия зафиксировали температурный рекорд.

Источник: BBC

Детали: В селе Сундалсора на севере Норвегии 2 января зафиксировали +19 градусов. Это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране.

Прямая речь: "Это новый рекорд для теплой погоды здесь ... Люди гуляли на улицах в футболках сегодня", - рассказал мэр местного муниципалитета Ивонн Уолд.

 

Темы: экология Норвегия


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