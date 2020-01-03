Новая руководительница Посольства США обратилась к украинцам

Заместитель посла США в Украине Кристина Квин возглавит Посольство в Украине с 2 января.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине".

Детали: Квин заверила, что политика прочной поддержки Украины остается стабильной.

Кто может стать новым послом США в Украине пока неизвестно.

Напомним: