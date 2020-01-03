Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая руководительница Посольства США обратилась к украинцам

Пятница, 3 января 2020, 04:10
Новая руководительница Посольства США обратилась к украинцам

Заместитель посла США в Украине Кристина Квин возглавит Посольство в Украине с 2 января.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине".

Детали: Квин заверила, что политика прочной поддержки Украины остается стабильной.

Кто может стать новым послом США в Украине пока неизвестно.

Напомним:

  • Уильям Тейлор передал полномочия временного поверенного в делах США в Киеве Кристине Квин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: