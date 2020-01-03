Новая руководительница Посольства США обратилась к украинцам
Пятница, 3 января 2020, 04:10
Заместитель посла США в Украине Кристина Квин возглавит Посольство в Украине с 2 января.
Источник: Голос Америки
Прямая речь: "Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине".
Детали: Квин заверила, что политика прочной поддержки Украины остается стабильной.
Кто может стать новым послом США в Украине пока неизвестно.
Напомним:
- Уильям Тейлор передал полномочия временного поверенного в делах США в Киеве Кристине Квин.