ООС: 4 вражеских обстрела, без потерь

2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

2 обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не було.З начале этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского..Потерь с нашей стороны нет".