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Пожарные бьют тревогу: В новом году погибли уже 29 человек

Пятница, 3 января 2020, 11:43
Пожарные бьют тревогу: В новом году погибли уже 29 человек

С начала нового года в Украине в результате пожаров погибли уже 29 человек.

Источник: пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Уже 29 граждан погибли на пожарах в течение 1 и 2 января 2020 года. Еще одиннадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе этого дня возросло – 232 случая зафиксировали пожарные ДСНС.

Как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами".

Что этому предшествовало: 2 января в ГСН сообщили, что в течение 1 января в Украине погибли на пожарах 15 человек.

Украинская правда
Темы: пожарчрезвычайное происшествие
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