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В 2020 году у украинцев будет несколько "больших выходных"

Пятница, 3 января 2020, 12:11
В 2020 году у украинцев будет несколько больших выходных

В 2020 году украинский ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: 1 января – Новый год (среда),

7 января – православное Рождество Христово (вторник),

8 марта – Международный женский день (воскресенье),

19 апреля – Пасха (воскресенье),

1 мая – Международный день труда (пятница),

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота),

7 июня – День Святой Троицы (воскресенье),

28 июня – День Конституции Украины (воскресенье),

24 августа – День независимости Украины (понедельник),

14 октября – День защитника Украины (среда)

25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Среди прочего, законодательством предусмотрено, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник.

Таким образом, выходными днями также будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Так, у украинцев на протяжении 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

Кроме того, Кабинет министров распоряжением от 23 октября 2019 № 995-р рекомендовал с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

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Темы: украинцыпразднования
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