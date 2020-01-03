Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выходных в Украине слякоть, Рождество может порадовать снегом

Пятница, 3 января 2020, 12:43
На выходных в Украине слякоть, Рождество может порадовать снегом

Ближайшие несколько дней в Украине температура воздуха днем будет держаться выше нуля, а ночью морозить

Источник: синоптик Наталья Диденко, Гидрометцентр

Детали: В Украину идет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях и на севере.

 

5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и ненадолго.

 

Ветер северо-западный, умеренный. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем +1 +5 градусов, в Крыму до +5 +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная +1 +4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: