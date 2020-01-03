На выходных в Украине слякоть, Рождество может порадовать снегом

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Пятница, 3 января 2020, 13:43

Ближайшие несколько дней в Украине температура воздуха днем будет держаться выше нуля, а ночью морозить

Источник: синоптик Наталья Диденко, Гидрометцентр

Детали: В Украину идет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях и на севере.

 

5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и ненадолго.

 

Ветер северо-западный, умеренный. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем +1 +5 градусов, в Крыму до +5 +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная +1 +4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

 

Темы: погода


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