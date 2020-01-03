Россиянин хотел выехать из Украины на угнанном "Lexus"

На украинско-польской границе задержали иномарку, которая находилась в международном розыске, а руководил ею 50-летний россиянин, который следовал на выезд из Украины.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "(2 января - ред.) в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" на украинско-польской границе, военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины".

Детали: По словам правоохранителей, автомобиль "LEXUS" 2012 выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, согласно базе данных "Интерпол".

По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве.