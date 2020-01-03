Укрвинпром не отказался от экспорта "коньяка" и "шампанского", несмотря на ассоциацию с ЕС

Корпорация "Укрвинпром" сообщила, что Украина продолжит изготовление и экспорт "коньяка" и "шампанского Украины".

Об этом говорится в сообщении на странице корпорации в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В Укрвинпроме пояснили, что виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, что определено статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно использования географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

Как отмечается в сообщении, для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий "шампанское" и "коньяк" – это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация.

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако, вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставления ранее оговоренных во время переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков", - сказал Владимир Кучеренко, генеральный директор корпорации "Укрвинпром".

"По оценкам специалистов, переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли – это существенное нагрузки на предприятия. Однако, украинские производители работают над этими изменениями, хотя работа над согласованием новых названий является долгосрочным", - добавил он.

Напомним, в конце прошлого года Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) сообщила, что прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли. Позже ТПП удалила страницу с сообщением об этом со своего сайта.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний", принятый парламентом.

Этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.