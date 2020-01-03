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Венедиктова хочет увеличить количество следственных ГБР по делам Майдана

Пятница, 3 января 2020, 13:35
Венедиктова хочет увеличить количество следственных ГБР по делам Майдана

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова предложит новую структуру ГБР.

Источник: пресс-служба ГБР.

Прямая речь: "В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет представлена новая структура бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, расследовать эти производства".

Детали: Она отметила, что в Бюро создан и уже работает отдельное подразделение, который занимается расследованием дел Майдана. В нем 25 следователей.

Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

Речь идет о производстве, касающихся правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников протестов.

Также она сообщила, что уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.

Темы: ГБРМайдан
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