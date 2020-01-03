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Министр Федоров рассказал, как они с Гончаруком ходят в Кабмине "в домашнем"

Пятница, 3 января 2020, 14:27
Министр Федоров рассказал, как они с Гончаруком ходят в Кабмине в домашнем

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Кабинете министров царит дружеская атмосфера, а сам премьер работает "в домашнем".

Источник: Интервью Федорова "Радио Свобода"

Детали: Федоров рассказал, что никогда не ночевал на работе и одевает официальный костюм для встречи с донорами. На вопрос, одевает ли он костюм для встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, Федоров ответил отрицательно.

Прямая речь Федорова: "Нет-нет-нет. У нас очень дружеские отношения. Он сам очень часто ходит, как мы все в семьях называем,"в домашнем".

Если у нас бывают встречи у него, он ходит также в обычном. Мне нравится, мы всегда так говорили, когда молодыми были еще, что я в "домашнем" - ничего страшного. Он ходит конечно, как сейчас, в кроссовках может быть. Но когда у него встреча, он переодевается".

Предыстория:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении к школьникам по случаю Дня знаний показал помещения Кабинета министров и проехал ним на самокате.

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Темы: Кабинет министровГончарук
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