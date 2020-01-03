Министр Федоров рассказал, как они с Гончаруком ходят в Кабмине "в домашнем"

4682 просмотра
Пятница, 3 января 2020, 15:27

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Кабинете министров царит дружеская атмосфера, а сам премьер работает "в домашнем".

Источник: Интервью Федорова "Радио Свобода"

Детали: Федоров рассказал, что никогда не ночевал на работе и одевает официальный костюм для встречи с донорами. На вопрос, одевает ли он костюм для встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, Федоров ответил отрицательно.

Прямая речь Федорова: "Нет-нет-нет. У нас очень дружеские отношения. Он сам очень часто ходит, как мы все в семьях называем,"в домашнем".

Если у нас бывают встречи у него, он ходит также в обычном. Мне нравится, мы всегда так говорили, когда молодыми были еще, что я в "домашнем" - ничего страшного. Он ходит конечно, как сейчас, в кроссовках может быть. Но когда у него встреча, он переодевается".

Предыстория:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении к школьникам по случаю Дня знаний показал помещения Кабинета министров и проехал ним на самокате.

Темы: Кабинет министров Гончарук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство надеется на первое соглашение в рамках "промышленного безвиза" в этом году 2 января 2020, 14:38
Вице-премьер: Я за мораторий на "тупняк", а не лес-кругляк 2 января 2020, 13:06
Гончарук рассказал, что и как заработает в новом году 1 января 2020, 11:23
Все новости
Главные новости
ТВ канал для оккупированных территории заработает 15 февраля, назначено руководство
На Рождество в Киеве пройдет Шествие колядников, некоторые улицы перекроют
Венедиктова хочет увеличить количество следственных ГБР по делам Майдана
Дело Шеремета: Появилось видео, как Кузьменко проходит следственный эксперимент
Все новости
Фото

Как выглядят монстры нашего времени

Опыт

История эквадорца, который 7 лет живет в Украине

здоровье

Болезнь сухого глаза: что это такое и как облегчить свое состояние

Поиск по сайту
Архив
Весь архів