Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вблизи Парижа мужчина ранил ножом прохожих, полиция его застрелила

Пятница, 3 января 2020, 15:58

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в пригороде Парижа Вильжуиф.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нападающий был "нейтрализован" сотрудниками полиции, которые неоднократно применили оружие, сообщили в префектуре полиции.

По данным источников издания, в результате нападения ножевые ранения получили двое прохожих.

Сообщаетесь, что состояние их тяжелое.

Дополнительных данных о нападении и личности нападавшего пока не приводится.

Сообщается, что на место происшествия должны прибыть глава МВД Кристоф Кастанер и государственный секретарь Лоран Нуньез.

Движение транспорта в районе места нападения перекрыли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: