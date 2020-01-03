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Сотрудница ГПУ задержана по подозрению в сбыте наркотиков

Пятница, 3 января 2020, 16:17
Сотрудница ГПУ задержана по подозрению в сбыте наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте наркотического средства метадона.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Во время обыска по месту жительства подозреваемой в пгт. Бородянка Киевской области 2 января обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

Отмечается, что вывести на чистую воду нарушительницу удалось "благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков".

В ОГП говорят, что задержанная никогда не занимала должность прокурора и на время предполагаемой противоправной деятельности не была переведена в Офис генерального прокурора.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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