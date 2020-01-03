Сотрудница ГПУ задержана по подозрению в сбыте наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте наркотического средства метадона.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Во время обыска по месту жительства подозреваемой в пгт. Бородянка Киевской области 2 января обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

Отмечается, что вывести на чистую воду нарушительницу удалось "благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков".

В ОГП говорят, что задержанная никогда не занимала должность прокурора и на время предполагаемой противоправной деятельности не была переведена в Офис генерального прокурора.