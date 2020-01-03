Путин и Макрон поговорили об Украине

2985 просмотров
Пятница, 3 января 2020, 18:12

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили Украину во время первого в году телефонного разговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте президента РФ.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон дали положительную оценку обмена удерживаемых лиц, который прошел 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом.

Кроме того, обсуждались газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Темы: Путин Франция Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России под новогодним обращением Путина отключили лайки 2 января 2020, 14:05
Главный раввин Польши ответил Путину на "антисемитскую свинью" 1 января 2020, 15:49
Экс-посол Польши в Украине говорит, что Путин "оживил" Сталина 31 декабря 2019, 22:01
Все новости
Главные новости
Рада может принять земельную реформу уже 14 января – советник премьера
В Раду подан окончательный законопроект о рынке земли: что он предусматривает
Зеленский получил 4,8 миллиона гривен от "Квартала 95"
ТВ канал для оккупированных территории заработает 15 февраля, назначено руководство
Все новости
мимими

Вам нужен собака! Сомневаетесь? Тогда посмотрите эти иллюстрации

Истории успеха

Не бойтесь учиться за границей: истории и советы Анны Новосад, Ивана Примаченко и Галины Герасим

советы

Три признака, что нужно изменить рацион домашнего любимца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів