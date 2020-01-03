Нападение вблизи Парижа: один человек погиб, двое – ранены

В результате ножевого нападения в пригороде Парижа погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Нападение произошло вскоре после 14.00 в парке пригорода Парижа Вильжуиф, где вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих.

Сообщается, что одна из жертв нападения около 50 лет, скончалась. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии. Ранение меньшей степени тяжести получил еще один человек.