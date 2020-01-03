Глава ЦИК отмечает, что украинцы пока не готовы к интернет-голосованию

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Пятница, 3 января 2020, 21:08

Преждевременно говорить о введении в Украине интернет-голосования на выборах, но возможно внедрение вспомогательных онлайн-сервисов.

Источник: глава ЦИК Олег Диденко в интервью Lb.ua

Прямая речь: "Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о внедрении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена ​​техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете.

Так, во время интернет-голосования невозможно (по крайней мере я не понимаю, как это сделать) обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор. А это - международный стандарт выборов".

Детали: На современном этапе для Украины Диденко считает актуальным ввести онлайн-сервисы на выборах: для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас).

Темы: ЦИК виборы


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