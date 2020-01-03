8 детей пострадали от взрыва в клубе на Тернопольщине – полиция

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Пятница, 3 января 2020, 22:08

Правоохранители выясняют причины взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, в результате которого пострадали восемь несовершеннолетних.

Источник: Национальная полиция

Детали: Отмечается, что 3 января около 18.30 на линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Поскольку площадь возгорания была небольшая, пожар удалось быстро локализовать.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе.

Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.

На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и другие экстренные службы.

 

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельсовет, который находится рядом с клубом.

Темы: Тернопольская область полиция чрезвычайное происшествие


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