США перебросят 3 тысячи военных на Ближний Восток

В связи с эскалацией на Ближнем Востоке после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани, США отправят в регион дополнительный контингент.

Источник: Reuters

Детали: В пятницу Пентагон заявил, что в качестве мер предосторожности США направляют на Ближний Восток около 3000 дополнительных солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Отмечается, что Иран пообещал отомстить после того, как в пятницу в результате авиаудара США в Багдаде был убит Кассем Солеймани, самый видный военный командир Тегерана и архитектор его растущего влияния на Ближнем Востоке.

Ночная атака, санкционированная президентом США Дональдом Трампом, стала резкой эскалацией "теневой войны" на Ближнем Востоке между Ираном и США и их союзниками, главным образом Израилем и Саудовской Аравией.